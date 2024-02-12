TİP'te 'Gökhan Zan' istifası: 'Düzen siyaseti'nden farkımız kalmayacak

Eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilmesinin ardından partide tepki istifaları geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:21
TİP'te 'Gökhan Zan' istifası: 'Düzen siyaseti'nden farkımız kalmayacak
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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı aday göstermesi parti içinde istifalara neden oldu. 

Partinin ilçe yönetimi adına yapılan açıklamada "Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak kısıtlı imkanlarla aylardan bu yana partimizin çalışmalarını yürütmekteyiz. Halkımızı iktidar ve muhalefet arasındaki sıkışmışlıktan kurtarmak iddiası ile yola çıktığımızı ifade ederken geldiğimiz noktada bu sıkışmışlık haline bir katkı da partimiz tarafından yapılmaktadır. Biz Anayasa'nın dahi uygulanmadığı bir ülkede, diğer partilerin sürekli sandığı işaret eden muhalefetinin karşısında durduğumuzu iddia ederken, parti günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtmaktadır. Bugün, Gökhan Zan'ın adaylığının gösterdiği sonuç bunun aslında parti politikası haline geldiği gerçeğidir" denildi.

"TİP'in sürekli popüler kimlikler üzerinden adaylık dayatmasının partinin varoluş amacına ters olduğu" vurgulanan açıklamada "Bu zamandan sonra yapacaklarımızın “düzen siyaseti” diye adlandırılan partilerden bir farkı kalmayacak olması sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak mevcut tüm görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimizi bildirmekteyiz" ifadeleri kullanıldı. 


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