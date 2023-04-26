TİP Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 TİP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Çankırı milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Çankırı milletvekili adayları kim? TİP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:28
TİP Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 TİP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Çankırı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Çankırı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Çankırı milletvekili adayları kim? TİP Çankırı milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Çankırı milletvekili adayları tam listesi...

TİP ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ

MURAT ÖZBEK



TİP Milletvekili Çankırı

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