TİP Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 TİP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:28

Güncelleme: 26.04.2023 - 21:28

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Çankırı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Çankırı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Çankırı milletvekili adayları kim? TİP Çankırı milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Çankırı milletvekili adayları tam listesi...

TİP ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ

MURAT ÖZBEK



