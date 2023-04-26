TİP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 TİP Çorum milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:29

Güncelleme: 26.04.2023 - 21:29

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Çorum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Çorum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Çorum milletvekili adayları kim? TİP Çorum milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Çorum milletvekili adayları tam listesi...

TİP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HABİBE ALKAN

CANSEVER EKER

CAN NESİMİ KARABİBER

ASMİN NİMET SİNGEZ



