TİP Denizli milletvekili adayları kim? 2023 TİP Denizli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:32

Güncelleme: 26.04.2023 - 21:32

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Denizli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Denizli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Denizli milletvekili adayları kim? TİP Denizli milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Denizli milletvekili adayları tam listesi...

TİP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAĞMUR YALÇIN

COŞKUN ÇETİN

PELİN ŞEN

SERDAL ATLAMIŞ

SERDAR AŞÇI

İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ

HATİCE KİRİŞ



