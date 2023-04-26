TİP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 TİP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Düzce milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Düzce milletvekili adayları kim? TİP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:34
TİP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 TİP Düzce milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Düzce milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Düzce milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Düzce milletvekili adayları kim? TİP Düzce milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Düzce milletvekili adayları tam listesi...

TİP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALEV İŞLER

IRMAK SAÇKESEN

EBRU ŞEN



TİP Milletvekili Düzce

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