TİP Edirne milletvekili adayları kim? 2023 TİP Edirne milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Edirne milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Edirne milletvekili adayları kim? TİP Edirne milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:36
TİP Edirne milletvekili adayları kim? 2023 TİP Edirne milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Edirne milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Edirne milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Edirne milletvekili adayları kim? TİP Edirne milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Edirne milletvekili adayları tam listesi...

TİP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

GÜRAY MUHÇU

CANER SOYDAN

ZELAL ÖZCAN

İLHAN BİLECİK


TİP Milletvekili EDirne

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