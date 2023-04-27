TİP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 TİP Tokat milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:39

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:39

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Tokat milletvekili adayları kim? TİP Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Tokat milletvekili adayları tam listesi...

TİP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERDOĞAN KILINÇ

HARUN KILIÇOĞLU

EMİN AKBABA

DİLEK FERDA YAMANLAR

ERSİN EVRAN