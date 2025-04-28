TİP'li belediye başkanından Bakan Murat Kurum'a 'teşekkür' ziyareti

Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili "teşekkür" ziyaretinde bulundu.

TİP'li belediye başkanından Bakan Murat Kurum'a 'teşekkür' ziyareti
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AA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:44

Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bakanlık'ta gerçekleşen ziyarette Karaçay, Samandağ'da depremzedeler için yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Karaçay, "yansıtılanın aksine merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini" belirtti.


Etiketler: #Samandağ #Murat Kurum #türkiye işçi partisi

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