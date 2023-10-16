TİP'li kadınlar, gerici politikalara karşı seslerini yükseltti: Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:00

Polis çemberinin arasında eylemlerini gerçekleştiren kadınlar, “İnadım iradem dedim, inat da umut da bizde bitmedi”, “Kadınlar işe, çocuklar kreşe”, “Hayatlarımıza müdahaleye hayır”, “6284 uygulansın” yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar, anayasa değişikliği tartışmaları başta olmak üzere karma eğitimin kaldırılması, nafaka hakkının gasbı, İstanbul Sözleşmesi’nin iptali gibi 20 yıldır inşa edilen kadın düşmanı politikalara karşı çağrıda bulundu.

Filistin’e destek verdiklerini söyleyerek açıklamasına başlayan TİP Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, “Bizim ülkemizin başına çöreklenen zihniyetin faşistlik açısından İsrail’den, kadın düşmanlığı açısından Hamas’tan eksik kalan yanı yok” dedi. Yeniden Refah Partisi’nin TBMM’ye sunduğu nafaka düzenlemesinin dört günde komisyona girdiğini belirten Kadıgil, “Bizim, çocuklar için bir öğün yemek verilsin teklifimiz ise Meclis’in tozlu raflarında bekliyor” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCE YASALARA UY’

Kadıgil, “Anayasa’yı uygulamayanlar, anayasa yapmaya kalkıyor. Üniversite diploması olmayan Cumhurbaşkanı olamaz, 2 kez seçilen 3. kez cumhurbaşkanı olamaz, sen önce yasalara uy” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.