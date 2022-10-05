TİP'li Sera Kadıgil: Kadınların başörtüsü sorunu yok, asıl sorun laikliği ayaklar altına alanlar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, CHP'nin yasa teklifiyle başlayan 'başörtüsü' tartışmaları üzerine "Bu ülkedeki kadınların asli sorunu, laikliği ayaklar altına alanlar ile çeşitli kaygılarla laikliğin ayaklar altına alınmasına ses çıkartamayanlar" dedi.

AA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:49
TİP'li Sera Kadıgil: Kadınların başörtüsü sorunu yok, asıl sorun laikliği ayaklar altına alanlar
Abone Ol google-news

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'nin "başörtüsüne kamuda yasal güvence" getiren yasa teklifine tepki gösterdi. 

Kadıgil, Türkiye'nin gündeminde olmayan başörtüsünün, Medeni Kanun'un kabulünün yıl dönümünde lüzumsuz bir şekilde, Türkiye'nin asli gündemi haline getirildiğini belirtti.

"Bu ülkedeki kadınların asli sorunu, laikliği ayaklar altına alanlar ile çeşitli kaygılarla laikliğin ayaklar altına alınmasına ses çıkartamayanlar" diyen Kadıgil, şunları kaydetti:

"Bugün saçma sapan bir gündemle uyandık. Neymiş, bir tanesi başörtüsü için yasa yapacakmış, yetmez, öbürü el artırıyor, anayasa değiştirecekmiş. İçerisine, sömürmekten bıkmadığı ailesini de koyacakmış. Açık söyleyelim avucunuzu yalarsınız. Bu memlekette kadınların başörtüsü sorunu yok. Her Allah'ın günü en yakınındaki erkeğin keyfine göre davranmadı diye şiddet gören, tecavüze uğrayıp öldürülen, ardından da 'onun o saatte ne işi varmış' diye konuşulan kadınlar var."

 


sera kadıgil türkiye işçi partisi başörtüsü CHP

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler