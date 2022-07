TİP’li Sera Kadıgil’den ekonomi yorumu: Tek hedefimiz saçma rejimlerden kurtarmak

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta asgari ücretin yüzde 25 zamla, 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Öte yandan yeni asgari ücret, 6 bin 391 lira olan açlık sınırının ve 20 bin 818 lira olan yoksulluk sınırının altında kaldı. Cumhuriyet, Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile konuştu.

Kadıgil, “Bizim için en büyük problem asgari ücretin kaç lira olacağı değil, ülkenin yüzde 55’ine yakınının asgari ücretle çalışıyor olmasıdır. Asgari ücret en düşük tecrübeli işlerdeki başvuru ücreti. Ancak 20 yıllık metal işçisi de asgari ücretle çalışıyor, avukatlar mühendisler asgari ücretle çalışıyor. Bir genel ücrete dönüştü. Asgari ücretin mantığı kalori hesabı üzerinden yapılır. Asgari ücret şu anda açlık sınırının altında olmasıyla asli mantığından da çıkmış durumda. Kabul edilemez buluyoruz” dedi.

Kadıgil, AKP’nin ekonomi politikalarına ilişkin ise, “Perşembenin gelişi çarşambadan belli derler. AKP, neoliberal politikaların bayrak taşıyanı olarak getirildi. O yüzden Saray rejiminden kurtulmak elzemdir diyoruz” diye konuştu.

Kadıgil sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Diyorlar ya ‘Tüm dünyada kriz varmış, her yerde enflasyon yükseliyormuş.’ Enflasyonun diğer ülkelerden 15 kat yükselmesinin tek bir nedeni var, onun adı da Recep Tayyip Erdoğan. Kendini her şeyden mesul gören her şeye cevabı olduğunu söyleyen ancak henüz bir üniversite diplomasını bile göremediğimiz Erdoğan. Bizim tek hedefimiz diğer muhalefet kuvvetleri gibi bu saçma rejimlerden ülkeyi kurtarmak.”