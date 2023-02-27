TKH: Tüm yurttaşlarımızı 'Hükümet istifa' demeye çağırıyoruz!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 23:15

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 23:15

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bine yakın yurttaşın yaşamını yitirmesinin ardından sokaklardan ve tribünlerden yükselen 'Hükümet istifa!' sesleri iktidar bloğunu rahatsız etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Adıyaman'da ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte yaptığı açıklamada halktan "helallik" istedi. "Malesef ilk bir kaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" diyen Erdoğan'a muhalefetten sert tepki geldi.

Türkiye Komünist Hareketi de (TKH) "Hükümet istifa talebi bugün en meşru ve haklı taleptir!" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

"45 bin yurttaşımızın yaşamını yitirmesinin sorumsuzluğu olamaz!" denilen açıklamada "Hükümetin istifa etmesi, bugün deprem yaralarının sarılması için ilk koşuldur!" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Depremde 45 bin yurttaşımızın hayatını kaybetmesi, on binlerce insanımızın yaralanması ve milyonlarca insanımızın evsiz kalmasının “sorumsuzluğu” olamaz!

21 yıllık iktidar, bu yaşanan felaketin tek sorumlusudur!

Felakete zemin hazırlamışlardır, önlem almamışlardır, müdahalede geç ve yardımlarda yetersiz kalmışlardır.

AFAD, sınıfta kalmıştır. AFAD, AKP’nin imaj çalışmasından ibaret kalmış, felaket anında görevlerini yerine getirememiştir, getirmemiştir.

Kızılay, sınıfta kalmıştır. Kızılay, bir yardım kuruluşu değil bir ticari kuruluşa dönüştürülmüş, felaket sonrası halkın yanında yer almakta hem geç hem de yetersiz kalmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri devreye sokulmamıştır. Boyutları büyük bir felaket karşısında ordunun siyasi çekişme ya da hesaplar nedeniyle halkın yardımına koşturulmamasının sorumluluğu büyüktür.

45 bin yurttaşımızın yaşamını yitirmesinin sorumsuzluğu olamaz!

Hükümetin istifa etmesi, bugün deprem yaralarının sarılması için ilk koşuldur!"