TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan CNN Türk'e 'terör örgütü' tepkisi

CNN Türk yayınında Türkiye Komünist Partisi için "terör örgütü" nitelemesi kullanıldı. Bunun üzerine TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan kanala sert tepki geldi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan CNN Türk'e 'terör örgütü' tepkisi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:44

İktidara yakın Demirören Medya grubu bünyesindeki CNN Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona karşı yapılan eylemleri hedef aldığı yayınında, protestolara terör örgütlerinin de katıldığını öne sürdü. 

Birçoğu bugün faaliyette olmayan örgütlerin adlarının listelendiği "Gün Ortası" isimli yayında, "terör örgütü" olarak ismi zikredilenlerden biri de Türkiye Komünist Partisi (TKP) oldu. 

Bunun üzerine kanala tepki gösteren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan tepki geldi.

Okuyan, ilgili yayının görseline yer verdiği X hesabından tepkisini "Uydurukçu zat için haber müdürü yazmışsınız. Bir kere onu düzeltin, sizde haber yok ki müdürü olsun. İşin hukuki boyutuyla arkadaşlarımız ilgileniyor" diyerek dile getirdi. 




Etiketler: #Kemal Okuyan #CNN TÜRK #TKP

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