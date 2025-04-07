TKP üç gün sürecek eylemlerini başlattı: ‘Ayağa kalkan bir halk hiçbir zaman diz çökmez’

Yayınlanma: 07.04.2025 - 22:38

Güncelleme: 07.04.2025 - 22:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonların ardından başlayan protestolar yurt genelinde sürerken Türkiye Komünist Partisi (TKP) “Hükümete Diz Çökmüyoruz” başlıklı eylem planını duyurdu.

TKP, üç gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem yapacağını duyurmasının ardından ilk eylemini bugün İstanbul’daki Beşiktaş Meydanı’nda yaptı.

Meydanı dolduran partililer “boyun eğme, memlekete sahip çık”, “Bu halk size diz çökmez”, “karanlığa boyun eğmeyeceğiz” sloganlarını attı.

“AYAĞA KALKAN BİR HALK HİÇBİR ZAMAN DİZ ÇÖKMEZ”

Burada konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Böyle bir küstahlık hiç görmedik. Genel oy hakkını gasp edenlere, seçme seçilme hakkımızı elimizden almaya çalışanlara karşı halk ayakta. Ayağa kalkan bir halk hiçbir zaman diz çökmez” dedi.

Okuyan, gençlere uygulanan şiddet, gözaltı ve tutuklamaların yanı sıra servet dağılımındaki adaletsizliğe de dikkat çekti.

“BU ALÇAKLIĞI ÖRGÜTLENEREK DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Dünyanın en zenginleri listesine giren 35 Türk vatandaşı için “kan emiciler” ifadesini kullanan Okuyan, “İbadet için, aşk için diz çökülür ama zorbaların, sömürücülerin önünde diz çökmüyoruz. Bu alçaklığı örgütlenerek değiştireceğiz” dedi.

Okuyan sözlerini şu şekilde noktaladı:

“104 yıl önce nasıl yaptıysak öyle yapacağız. Biz; saltanata, saraya, emperyalistlere karşı meydan okuyan kahramanlarımız ve önderleri Mustafa Kemal’in önünde eğiliyor ve diz çöküyoruz.”

BİR KİŞİ MÜDAHALE ETMEYE KALKIŞTI

Konuşması sırasında bir kişi Kemal Okuyan’a arkasından yaklaşarak müdahale etmeye çalışırken partililer engel oldu.