Cumhuriyet Gazetesi Logo
TMMOB, Küba için dayanışma çağrısı yaptı

18.03.2026 13:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TMMOB, ABD ablukası altındaki Küba için dayanışma çağrısında bulundu. TMMOB açıklamasında "Küba halkının ülkesi ve geleceği için yürüttüğü onurlu mücadelenin yanındayız" denildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), ABD'nin müdahale tehdidi altındaki bulunan sosyalist Küba için dayanışma çağrısı yaptı.

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz tarafından "Küba halkıyla dayanışmak ortak sorumluluğumuz!" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Küba’ya yönelik 60 yılı aşkın süredir devam eden ekonomik, ticari ve finansal ablukanın bugün yeni ve daha yıkıcı bir aşamaya taşındığına tanıklık ediyoruz. ABD tarafından uygulanan ve özellikle enerji alanında Küba’yı nefessiz bırakan son kararlar yalnızca bir ülkeye yönelik yaptırım değil, doğrudan doğruya halkın yaşam hakkını hedef alan bir yıkım politikasıdır.

Hastanelerin elektriksiz bırakılması, ilaç ve tıbbi ekipmana erişimin engellenmesi, üretim süreçlerinin felce uğratılması ve eğitim hizmetlerinin sekteye uğratılması; açıkça halkı açlığa, karanlığa ve çaresizliğe mahkûm etmeyi amaçlayan bir soykırım politikasıdır.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yıllardır Küba’ya uygulanan ablukanın kaldırılması yönünde ezici çoğunlukla kararlar alınmasına rağmen, ABD bu kararları sistematik biçimde yok saymaktadır. Bu tutum uluslararası hukukun açık bir ihlali ve halklara karşı işlenen bir suçtur."

"KÜBA KARANLIKTA YÖN TAYİN EDEN YILDIZ GİBİ"

ABD yönetimi ve Donald Trump'ın Küba’ya yönelik saldırgan söylemleriyle ve müdahale imalarıyla bu yıkım politikasını daha da derinleştirmekte olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kapitalist kâr hırsını ve emperyal tahakküm arzusunu açıkça dile getiren bu yaklaşım biliyoruz ki yalnızca Küba’yı değil; dünyanın dört bir yanında halkların yaşam alanlarını savaşlar, darbeler ve ekonomik kuşatmalar yoluyla talan eden bir düzenin sürekliliğini ifade etmektedir. Emperyalizm, sermayenin çıkarları uğruna halkları yoksulluğa, göçe ve yıkıma sürüklemekte; doğayı ve emeği sınırsızca sömürmektedir.

Ancak Küba halkı, on yıllardır olduğu gibi bugün de teslim olmamakta; bağımsızlığını, eşitliğini ve onurunu kararlılıkla savunmaktadır. Tüm baskı ve kuşatma koşullarına rağmen insanlığın eşit, özgür ve adil bir dünya kurma iradesinin mümkün olduğunu gösteren, karanlıkta dahi yön tayin eden bir yıldız gibi parlamaktadır.

Emperyalizmin halkları yoksullaştıran ve yaşam alanlarını tahrip eden politikalarına karşı tarihsel sorumluluğumuz gereği bir kez daha ilan ediyoruz: TMMOB olarak Küba halkının ülkesi ve geleceği için yürüttüğü onurlu mücadelenin yanındayız. Küba halkıyla kurulan dayanışmanın, ülkemizde anti-emperyalist, eşit, demokratik ve özgür bir gelecek mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle tüm kamuoyunu bu dayanışmayı büyütmeye, insanın insanlığa sahip çıkma sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz.

Küba halkı yalnız değildir.

Küba’ya yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #tmmob #Küba Devrimi #Küba #Emperyalizm

Küba’dan Trump’a meydan okuma: Aşılamaz bir direnişle karşılaşır Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD’yi Küba’nın anayasal düzenini hedef almak, ülkeyi ekonomik olarak kuşatmak ve halka karşı “toplu cezalandırma” uygulamakla suçladı. Washington’ın ülkenin kaynakları ve ekonomisi üzerinde denetim kurmak istediğini savunan Díaz-Canel, olası bir dış saldırıya karşı Küba’nın direnç göstereceğini belirtti.
Trump 'Sırada Küba var' demişti... Demokratlar 'savaş yetkileri' tasarısını kongreye sundu ABD'de, Donald Trump'ın "Kongre onayı olmadan" Küba'ya askeri operasyon düzenlemesini engellemeyi amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısı Kongreye sunuldu.
Küba’da alarm durumu: Karanlığa gömüldü, elektrik sistemi çöktü Küba’da elektrik şebekesinin tamamen çökmesiyle ülke genelinde milyonları etkileyen kesinti yaşandı. Son dört ayın üçüncü büyük krizi olarak kayda geçen kesinti, derinleşen enerji sorunu ve ekonomik sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.