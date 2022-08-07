Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır görevden alındı

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan son kararname ile görevden alındı. Çakır, eski ortağı olduğu şirketi, müdürlüğünü yaptığı il kütür ve turizm müdürlüğünün ihalesine sokmakla gündeme gelmişti.

Mehmet Menekşe
07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00
Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır görevden alındı
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Yaklaşık üç ay önce Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı kütüphane binasının yıkım ihalesi yapıldı. Kütüphane binasının yıkım ihalesine Çakır’ın kurucuları arasında yer aldığı ve sonra ayrıldığı Alpgazi Geri Dönüşüm ve Bilişim Hizmetleri şirketi de girdi. Ancak ihaleyi Yusuf Ziya Erdem’in şirketi kazandı. 

Yusuf Ziya Erdem ise aynı zamanda Alpgazi Geri Dönüşüm ve Bilişim Hizmetleri şirketinin de şu anki sahibi. Erdem, AKP hükümetine yakınlığı ile dikkat çekiyor.

, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası hükümetin kurulamaması üzerine alınan erken seçim kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı atanan Ahmet Erdem’in amcasının oğlu. Ahmet Erdem 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aynı bakanlığa bakan yardımcısı olarak atandı.


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