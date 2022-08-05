Yaşar Güler’in görev süresi uzatıldı, Hava ve Deniz’e yeni isimler atandı

05 Ağustos 2022 Cuma, 05:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını değerlendiren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) dün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Hulusi Akar, Bekir Bozdağ, Nureddin Nebati, Süleyman Soylu, Mahmut Özer ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı. YAŞ toplantısı, yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantı öncesi Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti.

EVREN’DEN SONRA İLK

Toplantıda, yasa değişikliğiyle Genelkurmay başkanının 67 olan yaş haddinin 72 yaşına kadar birer yıl süreyle uzatılmasına olanak tanınmasının ardından 67 yaşını dolduran Orgeneral Yaşar Güler’in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı. Güler, Kenan Evren’den bu yana en uzun süre görevde kalan ve Fevzi Çakmak’tan sonra 67 yaşından sonra görev yapan ilk Genelkurmay başkanı olacak.

KADROSUZLUKTAN

Geçen yıl göreve atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, “kadrosuzluk” nedeniyle emekliye sevk edildi. Küçükakyüz yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Atilla Gülan, Özbal yerine de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı.

YAŞ’ta 16 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. 40 general ve amiralin görev süresi bir yıl, 313 albayın görev süresi iki yıl uzatıldı. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. YAŞ kararlarıyla halihazırda 264 olan TSK’deki general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 273’e yükselecek.

KUMPASTAN YARGILANANLARA TERFİ VE EMEKLİLİK

Terfi eden ve emekliye sevk edilen general ve amiraller arasında FETÖ’nün kumpas davalarında yargılanan komutanlardan isimler de yer aldı. Korgeneralliğe terfi eden Bahtiyar Ersay ve tuğamiralliğe terfi eden Rafet Oktar Balyoz Davası’nda, tümamiralliğe terfi eden Erhan Aydın ise İzmir Askeri Casusluk Davası’nda yargılanmıştı. Balyoz’da yargılananlardan tümamiraller Ayhan Gedik ve Hasan Özyurt, Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar, İzmir Askeri Casusluk Davası’nda yargılanan Tümgeneral İdris Acartürk, Tuğamiral Aykut Manioğlu ve Tuğgeneral Oğuz Okuyucu emekliye sevk edildi.