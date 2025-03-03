TSK'den ihraç edilen iki komutan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası yaşanan "yemin" krizinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Albay Alper Topsakal ve Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iki şirketinde çalışmaya başladığı öğrenildi.

TSK'den ihraç edilen iki komutan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı
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ANKA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:09

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan beş teğmen ile birlikte üç komutana da"Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmişti.

TSK'dan ihraç edilen komutanlardan Albay Alper Topsakal’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak; Yarbay Halit Türkoğlu’nun ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş’de genel müdür yardımcısı olarak göreve başladıkları ortaya çıktı.

2023’te Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk rozeti takmayan teğmenlerle kavga ettikleri için ordudan ihraç edilen dört teğmen de ABB’ye bağlı şirketlerde çalışmaya başlamıştı. Teğmenler; ANFA Güvenlik, Anket A.Ş ve Belpa A.Ş’de işe başlamıştı.


Etiketler: #Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu #Komutan #Ankara Büyükşehir Belediyesi

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