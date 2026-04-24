TÜBİTAK’tan bu kez 'yağmur duası' araştırması: 3 milyon TL bütçe destek verildi

Bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bu kez “Yağmur Dualarının Eko-Teolojik Analizi” başlıklı projeye verdiği 3 milyon TL’lik destekle gündeme geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde yürütülecek çalışma, 7. ve 11. yüzyıllar arasındaki yağmur dualarını çevre ve inanç ilişkisi çerçevesinde inceleyecek.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILACAK ÇALIŞMA

Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Öznur Özdemir üstlenecek. Uluslararası nitelik taşıyan araştırmada, erken ve klasik İslam dönemi arasında gerçekleştirilen yağmur duası ritüellerinin insan, doğa ve yaratıcı arasındaki etkileşimi mercek altına alınacak. Araştırmada ayrıca, yağmur duasının çevre bilinci ve ekolojik krizlere karşı dini bir duruş sergileyip sergilemediği de değerlendirilecek. Çalışmanın, İslami düşüncede çevre bilincini tarihsel veriler ışığında günümüze taşımayı amaçladığı belirtildi. Yağmur dualarının sosyal ve manevi yönleri ele alınırken, bu ritüellerin toplumsal bağlamda nasıl bir değer taşıdığı ve çevreyle ilişkisinin nasıl şekillendiği incelenecek.

TÜBİTAK’IN DESTEĞİ

TÜBİTAK, projeye verdiği 3 milyon TL’lik desteği “2515 - COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı” kapsamında sağladı.

Söz konusu programın, Avrupa İşbirliği Kuruluşu COST bünyesindeki uluslararası tematik ağlarda görev yapan Türk araştırmacıları desteklemeyi amaçladığı belirtildi. Program kapsamında her proje için 3 milyon TL’ye kadar destek sağlanırken, proje süresi üst sınırı ise 36 ay olarak uygulanıyor.

BÜTÇE TARTIŞMA YARATTI

TÜBİTAK’ın sosyal bilimler ve teoloji alanındaki bu projeye ayırdığı bütçe, kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle bilimsel araştırmalarda önceliklerin nasıl belirlendiği, bu tür projelere ayrılan kaynakların teknoloji, mühendislik ve sanayi odaklı kalkınma hedefleriyle nasıl dengelendiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.