Tuğçe Kazaz'dan HÜDA-PAR'a 'LGBT' teşekkürü
Şeriatı savunucusu, AKP destekçisi eski manken Tuğçe Kazaz, düzenleyeceği 'LGBT karşıtı' yürüyüş için Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nden kendisine tam destek geldiğini belirterek "teşekkür" açıklaması yaptı.
AKP destekçisi eski manken Tuğçe Kazaz, 23 Eylül'de Sultanahmet Meydanı'nda "LGBT karşıtı" bir protesto yürüyüşü düzenleyeceğini açıklamıştı. Kazaz'ın açıklamasına göre yürüyüşe Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nden (HÜDA-PAR) tam destek geldi.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Tuğçe Kazaz, “Dün Hür Dava Partisi ile yaptığım telefon görüşmesinde kendileri LGBT lobilerine karşı 23 Eylül’de düzenleyeceğim protestoya tam destek verdiklerini ifade ettiler. Bu vesileyle HÜDA PAR’a ve genel başkanları Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu’na duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kazaz, yürüyüş kararına dair geçen günlerde iktidara yakın Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda, "Evlatlarımızın cinsiyetine göz dikmeye kimsenin hakkı yok. Ben de bu doğrultuda, LGBT işgaline dur demek için, 23 Eylül'de Sultanahmet Meydanı'nda sonlanacak bir protesto yürüyüşü başlatıyorum ve bu ülkenin genç nesillerini korumak isteyen herkesi de benimle birlikte yürümeye davet ediyorum" demiş ve "Bu yürüyüş kesinlikle LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini hedef almıyor, tamamen onları o tercihlere zorlayanları hedef alıyor" iddiasında bulunmuştu.
Kazaz, yine daha önce kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıkça şeriatı savunarak "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz. Muhammed’in ahlakı, Hz. Ömer’in adaleti, Hz. Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!" ifadelerini kullanmıştı.
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