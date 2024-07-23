AKP'li Tuğrul Türkeş, Gezi tutuklularını ziyaret etmek için başvurdu: Adalet Bakanlığı'ndan engel!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 23:20

Güncelleme: 23.07.2024 - 23:20

MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söylemiş ve bu sözleri MHP’li isimlerin tepkisini toplamıştı.

Karar’dan Elif Çakır’ın aktardığına göre Türkeş, Kavala ile birlikte Gezi tutukluları Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater’i de cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Öte yandan, Bakanlıktan Türkeş’e 6 gündür cevap gelmedi.

Çakır’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Tuğrul Türkeş’i aradım sorularımı sıraladım: Osman Kavala’yı ziyaret edeceğinizi açıklamıştınız, üzerinden bir hafta geçti, gerçekleşmedi? Hâlâ ziyaret konusunda kararlı mısınız? Gördüğünüz tepkiler sizi bu isteğinizden vaz mı geçirdi? Ne zaman ziyaret edeceksiniz?..

Türkeş, asla vazgeçmediğini hatta sadece Osman Kavala’yı değil cezaevinde Tayfun Kahramanı da , Can Atalay’ı da Çiğdem Mater’i de ziyaret edeceğini ifade etti.

19 Temmuz tarihinde Adalet Bakanlığına ve TBMM Başkanlığına dilekçe verdiğini ve izin beklediğini söyledi. “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olarak 4 isim için de müracaatımızı yaptık, bekliyoruz, Adalet Bakanlığı iznimizi onaylar onaylamaz ziyaretlerimi gerçekleştireceğim” dedi.

“Neden bu kadar uzun sürdü dilekçenizin onaylanması, bu tuhaf değil mi ” diye sordum, resmi prosedür neyse onu yaptığını ve cevap beklediğini yineledi.

Bunun üzerine cezaevine sık sık ziyaretlerde bulunan şahısları aradım, terör suçlarından hükümlüler dahil olmak üzere ziyaret başvurularına Bakanlıktan aynı gün dönüş aldıklarını, olması gerekenin de zaten böyle olduğunu ifade ettiler.”