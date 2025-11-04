Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.11.2025 10:41:00
Haber Merkezi
'TÜGVA' iddialarının ardından... Serdar Akinan'ın X hesabına erişim engellemesi

Bilal Erdoğan’ın başında olduğu vakıf TÜGVA’ya ilişkin iddiaları gündeme getiren gazeteci Serdar Akinan'ın sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. paylaştı.

Gazeteci Serdar Akinan'ın X hesabına erişim engeli getirildi. Akinan'ın profilinde yer alan uyarıda, engellemenin "yasal bir talep üzerine" gerçekleştiği kaydedildi.

Serdar Akinan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başında olduğu TÜGVA'ya dair çeşitli iddiaları sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı. 

TÜGVA’ya ait olduğunu öne sürdüğü bir aracın bagajından görüntülerle bir uzun namlulu silah, bir de tabanca görüntüsü paylaşan Akinan, "Bu silahlar 15 Temmuz gecesi devlet depolarından çıkarılan uzun namlulu silahlar mı, bu silahlar TÜGVA aracında ne arıyor?" diye sormuştu.

TÜGVA’nın 81 ilde örgütlü ve 400 bin gönüllüsü olduğunu belirten Akinan, TÜGVA’nın birebir 'FETÖ' taktiğiyle örgütlendiğini iddia etmişti. 

Vakfın Whatsap yazışmalarından da notlar paylaşan Akinan, “İş şu boyuta gelmiş durumda, yazışmalarda AKP’yi ele geçirmekten, AKP teşkilatını ele geçirmekten bahsediliyor” demişti.

