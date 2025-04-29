Tülay Hatimoğulları, aynı gafı tekrar yaptı: 'Sayın Abdullah Bahçeli...'

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bahsederken yine 'Abdullah Bahçeli' dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Tülay Hatimoğulları, aynı gafı tekrar yaptı: 'Sayın Abdullah Bahçeli...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:58

Şubat ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Abdullah Bahçeli" ifadesini kullanan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, aynı gafa bir kez daha imza attı.

Hatimoğulları, Abdullah Öcalan ile Devlet Bahçeli isimlerini karıştırarak "Abdullah Bahçeli" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM DOLU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısının ardından iktidar ortakları ile yürüttükleri 'İmralı' sürecine ilişkin basın mensuplarına konuştu.

Burada Hatimoğlulları daha önce yaptığı bir gafı tekrarlayarak MHP lideri Devlet Bahçeli'den bahsederken yine 'Sayın Abdullah Bahçeli' dedi.

O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

'SAYIN ABDULLAH BAHÇELİ...'

DEM Parti Eş Genel Başkanı 15 Şubat'ta yine aynı süreçle ilgili açıklama yaparken de Bahçeli'den 'Sayın Abdullah Bahçeli' diye bahsetmişti.

Hatimoğlulları o zamanki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kürt-Türk kardeşliği dava edilmemiştir. Bugün Kürt-Türk kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Abdullah Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti."


İlgili Haberler

DEM Parti'den Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

DEM Parti'den Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
DEM Parti'de '1 Mayıs' ayrımı

DEM Parti'de '1 Mayıs' ayrımı
Devlet Bahçeli 'ön şart' açıklamasına tepki göstermişti... DEM Parti'den ilk yanıt!

Devlet Bahçeli 'ön şart' açıklamasına tepki göstermişti... DEM Parti'den ilk yanıt!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler