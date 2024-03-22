Tüm Yerel Sen İstanbul 2 Nolu şube yönetiminden Mustafa Oktay Aksu’ya destek

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:04

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:04

Tüm yerel Sen İstanbul 2 Nolu şube yönetimi, CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’yu ziyaret ederek, destek ve başarı dileklerini iletti. Maslak’ta bulunan seçim koordinasyon merkezinde Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Genel İdari Sekreteri İsrafil Toktaş, Örgüt Sekreteri Ömer Beysümengü, Disiplin Kurulu Başkanı Mesut Günaydın ve katılımcı üyeler, CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu ile bir araya geldi. Sarıyer Belediyesi’nin yetkili sendikası olarak Aksu’yu ziyarete geldiklerini ifade eden Şube Genel Sekreteri İsrafil Toktaş, ‘Sarıyer Belediyesi çalışanları için hak mücadelesinde Sarıyer Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Oktay Aksu’ya seçim çalışmalarında desteklerimizi iletmek için geldik’ diyerek Tüm Yerel Sen İstanbul 2 nolu şube adına başarı dileklerini iletti.

"ÇALIŞANLARI MUTLU BİR BELEDİYE OLACAĞIZ"

Toplantıda söz alan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu ise, ömrü boyunca işçinin, çalışanın ve emeğin yanında olduğunu ve emekçilerin mücadelesinde her zaman yanında olduğunu ifade ederek, ‘Dün olduğu bugün ve yarın da daima emek mücadelesinin yanında olacağım. Partimizin bize verdiği sorumluluk bilinciyle mücadelenize hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu vesileyle tüm emekçilerimizin, çalışanlarımızın Ramazan ayının bolluk içinde geçmesini diliyor, Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Çalışanlarımızın, emekçilerimizin içi rahat olsun. Görevini layıkıyla yerine getirdiği sürece tüm çalışanlarımızın hakkını hukukunu kendilerinden daha fazla savunacağım. Sizler çalışanlarınız için talep edecek bizler de bu taleplerinizi karşılamak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Çalışanı mutlu olan bir belediye olacağız. Yanlış ekonomi politikaları yüzünden asgari ücretin yılda üç kez değiştiği günlerden geçiyoruz. Üst üste gelen zamlar karşısında işçilerimizin, emekçilerimizin ve çalışanlarımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Sorunlarımızı hep beraber dayanışma içinde çözeceğimizden kuşkunuz olmasın’ dedi.

"KONUT EDİNDİRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERECEĞİZ"

Toplantıda şube yönetim üyelerinin, artan kiralar karşısında zor durumda kalan çalışanlara yönelik ucuz konut temin etme konusunda yapılacak kooperatif ve benzeri çalışmalar için destek istediklerini ifade etmesi üzerine tekrar söz alan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, “Bizler de bu konuda sizinle aynı düşünüyoruz. Artan kiralar karşısında tek çalışanı olan bir evde hem kira ödemek hem de evin geçimini sağlamak şu günlerde imkansız hale geldi. Bunun için sendikalarımızın geliştireceği her türlü projeyi önemseyecek belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz’ dedi.







