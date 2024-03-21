Seferihisar'da emeklilere 2 bin TL destek müjdesi

Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:57

Güncelleme: 21.03.2024 - 14:57

Müjdeyi duyuran Yetişkin, “Seferihisarı’mızın emektar emeklilerini yalnız bırakmayacağız dedik ve emekli hemşerilerimize destek müjdesi vermeye karar verdik.

Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan hemşerilerimize 2 bin TL destek sağlıyoruz. Gelin sosyal hizmetler birimimize başvurun, destek projemizden faydalanın. Seferihisar’da kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

SEFERİHİSARLILARA ÜCRETSİZ HİZMET

İzmir'in Seferihisar iİlçesinde yaşayanların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen “Seferihisar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezi” kapılarını açtı. Yediden yetmişe her vatandaşa hizmet verecek olan merkezin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. 2017 yılında “Evde Sosyal Destek” birimi olarak, 3 personel ile çıkılan yolda bugün 20 kişilik bir ekiple hizmet verildiğini kaydeden Başkan Yetişkin, “Ekiplerimiz son 5 yılda, 11 bin 353 kez evde bakım ziyareti, 1443 kez evde temizlik hizmeti, 9 bin 531 adet medikal malzeme desteği, 1555 kez berber hizmeti gerçekleştirdi. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza tam 153 bin öğün sıcak yemek dağıttık” bilgisini verdi.

TARIMA BÜYÜK YATIRIM

İzmir'in Seferihisar ilçesi, son 5 yılda yapılan tarım yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 386 kilometrekare yüzölçümüne sahip ilçede, Seferihisar Belediyesi’nin de destekleriyle, mandalinadan zeytine, köy yumurtasından atalık tohuma, enginardan lavanta ve karakılçık buğdayına onlarca üründen, binlerce Seferihisarlı çiftçi geçimini sağlıyor.

İlçenin simge ürünlerinden mandalinanın yanı sıra, zeytin, enginar, lavanta, ekinezya, karakılçık başta olmak üzere yüzlerce dönüm arazide, onlarca ürün binlerce ailenin geçim kaynağı. Son 5 yılda belediye tarafından Seferihisarlı üreticilere 1500 alım garantili hindi dağıtıldı. Yetiştirilen hindiler üreticiden alınıp Halk Market raflarında tüketici ile buluşturuldu. 400 aileye, 4 bin köy yumurtası üretimi için tavuk dağıtıldı. 900 üreticiye “İyi Tarım Sertifika Desteği” verildi ayrıca 300 bin atalık tohum, 600 bin sebze ve lavanta fidesi dağıtıldı. 40 milyon metreküp sulama suyu, çiftçiye ulaştırıldı.

'TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Herkesin temiz ve adil gıdaya erişebildiği bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Bereketin vücut bulduğu topraklarımız verimi ile bizlere kendini her fırsatta hatırlatmakta. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile köyden kente göçün aksine, tarımsal üretim yapmak için kentten Seferihisar’ın köylerine yerleşen bir nüfus oluştu. Bizler doğduğumuz ve yaşadığımız yerde doymak için tarım politikalarımızı her şeyin üzerinde tutuyoruz. Üretmeye, toprağı işlemeye devam edeceğiz.”

DAYANIŞMA SÜRECEK

“Her zaman yaptığımız gibi, bundan sonra da yoksulluğa mahkûm edilen halk ile dayanışmaya, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Yetişkin, “Evde sosyal destek birimimiz ile evine girmediğimiz vatandaş varsa bile sokağından geçmediğimiz kimse yok. Bundan sonraki hedefimiz ise hiçbir evde bize ulaşamayan engelli, hasta, yaşlı, desteğe ihtiyacı olan vatandaşımız kalmayacak. Seferihisar Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezimiz, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, hastalıkların önlenmesi ve erken teşhis konularında da çok önemli bir rol oynayacak.

Burada, çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar her yaştan vatandaşımıza yönelik sağlık ve sosyal hizmetler sunacağız. Saç bakımı ve berber hizmeti, medikal malzeme ve hasta bezi desteği, fizik tedavi ve rehabilitasyon aktiviteleri, psikolog ve aile danışmanlığı gibi birçok alanda destek sağlayacak olan merkezimiz, tüm Seferihisar halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

