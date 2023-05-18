Tunç Soyer: Sandıklara gideceğiz, sonuna kadar da sahip çıkacağız

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:38

Güncelleme: 18.05.2023 - 09:38

Türkiye 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kitlenirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabında sandık çağrısı yaptı. Bir video paylaşan Soyer, “Tarihi 14 Mayıs akşamı demokrasiden yana oy kullanan tüm yurtsever yurttaşlarım, hepinizi canı yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum. 2019 yılında yüzde 58,10 yani 1 milyon 549 bin 693 gibi rekor bir oyla beni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmıştınız. Pazar günü ise Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 63,30 yani 1 milyon 939 bin 400 oy ile rekor bir destek verdiniz” diye konuştu.

“PIRIL PIRIL BİR GELECEĞİN KAPILARINI AÇACAĞIZ”

“Şimdi kendi rekorumuzu yenileme zamanıdır” diye devam eden Tunç Soyer, “Sadece kendimiz için değil, Türkiye'nin geri kalanı için de bunu başarmak zorundayız. Tıpkı 100 yıl önce işgal altındaki bu ülkeyi kurtarıp pırıl pırıl bir Cumhuriyeti bizlere teslim eden atalarımız gibi, şartlar ne olursa olsun, yılmayacak, umudumuzu ve kazanma inancımızı koruyacak, asla teslim olmayacağız Göreceksiniz; pırıl pırıl bir geleceğin kapılarını açacağız. Çünkü hepimiz daha ferah, daha fazla refah ve daha fazla adalet olan bir memleket istiyoruz ve bunu sandıkta başaracağız” ifadelerini kullandı.

“YİNE SANDIKLARA GİDECEĞİZ, YİNE SANDIKLARA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Sandık çağrısı yapan Soyer, “Milleti temsil eden bir halk iktidarı yani demokratik bir memleket kurmak için 28 Mayıs’ta olanca gücümüzle yine sandıklara gideceğiz, yine sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Memleketimizin bugününü ve geleceğini görerek hayatını ortaya koyan, hiçbir zaman hiçbir kolaycılığa tenezzül etmeden sevgi dilini topraklarımızda tekrar hakim kılmak isteyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında duracağız. Bizim yerimiz tam da burası. Haydi, kazanalım!” dedi.