Tuncay Özkan: AK Partili bürokratlar gizlice yolsuzluk dosyaları getiriyor

19 Kasım 2021 Cuma, 13:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42’de konuk olduğu programda çarpıcı bir açıklama yaptı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamudaki bürokratlara yönelik "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız" diyerek yaptığı çağrıdan sonra yaşananları anlatan Özkan, bazı bürokratların isimlerinin duyurulmaması koşuluyla CHP’ye geldiğini, bu isimlerin tanındığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara çağrısından sonra bu bürokratların hukuksuz işlere imza atmadığını söyledi.

CHP’li Tuncay Özkan’ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle;

“Bize yolsuzluk dosyası getiren arkadaşlar var. Gelip bizden yardım isteyen arkadaş var. Hepsinin söylediği ortak şey, 'Aman bizim size geldiğimizi duymasınlar' Gelen yolsuzluk dosyası çok. Çok önemli mevkilerdeki insanlar genel başkanımızın çağrısından sonra imza atmadılar, atmıyorlar. Şimdi burada söylerim de yazık olur zavallılara. Genel başkanımızın çağrısından sonra ‘Ben bunu imzalamadım. Çünkü sahtekarlık var, namussuzluk var. Ben Çevre Bakanlığı’ndayım. Çünkü para var, yolsuzluk var, rüşvet var. Bana getirdiler ben imzalamadım. O yüzden beni şimdi müşavir olarak atıyorlar, benim yerime şu kişi imzalayacak’ diyenler var. Bunların hepsi bizde. Biz, bu insanları tanıyoruz. Ülkemizi bu yokluktan ve yoksulluktan kurtaracak geçmişi değil, geleceği bizim önümüze serecek, bir büyük mutluluk ve kucaklaşma içerisinde Türkiye'yi geleceğe hazırlayacağız. Tank Palet Fabrikası'nda söyledik, kim haklı çıktı? Biz, haklı çıktık. AK Partili bürokratlar bize geliyor. Tarif etsem de anlaşılır ama yazık olur. Korumak lazım. Genel başkanımızın çağrısından sonra imza atmıyorlar. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki ‘Bu suçtur. Yapamazsınız. Benim bürokratlarım.’ Senin değil, devletin bürokratları. İmza, hukuksuzca atılmaz.”



