Süleyman Soylu'nun üstünü örttüğü yolsuzluk silsilesi
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde geçmiş dönemlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma dosyalarının İçişleri Bakanlığı tarafından devralındığını anımsattı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya; “45 dosya 11 aydır masanızda. Ne gibi işlemler yaptınız? Neden dosyaları yargıya intikal ettirmiyorsunuz” sorusunu yöneltti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde belediyede yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları araştırması için Teftiş Kurulu’nu görevlendirmiş, kurum müfettişleri 45 adet soruşturması dosyası hazırlamıştı. Ancak, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile mülkiye müfettişleri bu dosyaların büyük bir kısmını devralmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde; dosyaların devralınmasının üzerinden 10 ay geçtiğini anımsattı.
Kılıç, Bakan Soylu’nun şu sorulara yanıt vermesini istedi:
“- İBB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan rapor ile ilgili, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince devralındığı 12 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır?
- Soruşturmaya konu olan 11 Ocak 2021 tarih ve İBB-247-01 No’lu dosyada toplam 429 milyon 733 bin 598 lira 46 kuruş kamu zararına yol açtığı tespit edildiği doğru mudur?
- Fatih İlçesi, Molla Gürani (Arpa Emini) Mahallesi, 1844 adadaki muhtelif parsellerde yer alan toplam 6.348,94 metrekare taşınmaz 3 Ekim 2011 tarihinde, Metal Yapı Konut A.Ş. tarafından Fatih Belediyesi'nden 25 milyon 2 bin liraya satın alınmış mıdır?
- Satın alınan bu alanda bazı imar düzenlemeleri yapılıp Metal Yapı Konut A.Ş tarafından İBB’ye 16 Şubat 2017 tarihinde 150 milyon lira, 17 Şubat 2017 tarihinde de 279 milyon 733 bin 598 lira 46 kuruş olmak üzere toplam 429 milyon 733 bin 598 lira 45 kuruş bedel ile satılmış mıdır?
- Fatih Belediyesi'nden 25 milyon 2 bin lira bedel ile satın alınan taşınmazın İBB’ye 429 milyon 733 bin 598 lira 46 kuruş bedel ile satılması sonucu aradaki 404 milyon 731 bin 598 liralık kamu zararına yol açan dönemin Meclis üyeleri, Meclis Başkanı ve diğer kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?”
“45 DOSYA 11 AYDIR MASANIZDA”
Kılınç önergesine ilişkin açıklamasında; şu değerlendirmeleri yaptı:
“Sorularımız çok basit. Dosya numarasını vererek İçişleri Bakanı Soylu’ya soruyoruz. 45 dosya 11 aydır masanızda. Ne gibi işlemler yaptınız? Neden dosyaları yargıya intikal ettirmiyorsunuz? Oturduğunuz makam, Türkiye Cumhuriyeti devletinin iç güvenliğini koruma makamıdır. Yolsuzluk dosyalarını saklama makamı değildir.”
İlgili Haberler
- İçişleri Bakanlığı el koymuştu: İBB Meclisi'nde eski dönemdeki yolsuzluk dosyaları tartışması
- CHP'li Aydın sordu: "SGK'deki yolsuzluğa yakınının adı karışan bakan kim?"
- CHP'li Kuşoğlu'ndan Sürat Kargo'nun satışında büyük yolsuzluk iddiası: İlgili bakanları, TMSF yetkililerini uyarıyorum
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Yurttaş isyan etti: İntihar edeceğim sorumlusu devlettir
- AKP'de kavga büyüyor: Gül'den, Soylu'ya sert tepki
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- Erdoğan ve Altun için harekete geçildi
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!
- MHP'den Akşener'e tepki çeken sözler
- WhatsApp'tan panik yaratan mesaj