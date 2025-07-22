Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Seçer, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti: 'Bugünler aşılacak, el birliğiyle aşacağız'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak seçilen Büşra Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Seçer, geçmiş olsun dileklerini iletti ve Muhittin Böcek’in makamında bulunmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Seçer, yapılan operasyonların siyasi olduğunu belirterek, “Bu, sadece Muhittin Başkan’a yöneltilmiş bir saldırı değil. CHP'nin büyük ailesine, belediye başkanlarına ve tüm siyasilerimize yöneltilmiş bir saldırı. Bu bir hukuki süreç de değil. Hukuki bir problemle boğuşuyor olsak, onun üzerine bir tartışma açarız ama konu hukuki olmadığı için hukuki zeminde tartışacak hiçbir şey yok. Tamamen siyasi mülahaza ile yapılmış operasyonları konuşuyoruz” diye konuştu.

"BİZİ YOK ETME ÇABALARI HEP VAR OLACAK"

Seçer, bugünlerin el birliği ile aşılabileceğini dile getirerek, “Türkiye’de mevcut iktidarın karşısındaki en büyük rakip CHP’dir. Ana muhalefet kimliğimiz var. Kendi tarihsel süreçlerimizden ve misyonumuzdan gelen özelliğimiz ve gücümüz var. Doğal olarak bizi yıpratma, bölme, parçalama ve mümkünse yok etme çabaları hep vardı, hep var olacak. Bugünler aşılacak, el birliğiyle aşacağız” ifadelerini kullandı.

Her zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yanında olacaklarının altını çizen Seçer, “Her şeyin ötesinde, Muhittin Başkanımızın bir arkadaşı ve dostu olarak 24 saat Antalya’nın emrine amadeyiz. Keşke farklı bir nedenle buraya gelmiş olsaydım. Umarım Muhittin Başkanımız özgürlüğüne kavuştuktan sonra yine geliriz ve daha farklı bir psikolojide, daha güzel bir moral ve motivasyonla sizlerle beraber olma imkanımız olur” diye konuştu.

"MUHİTTİN BAŞKANIMIZIN BAŞI DİK ŞEKİLDE ÇIKACAĞINDAN EMİNİZ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ise konuşmasında Başkan Seçer’e dayanışması için teşekkür etti.

“Keşke bu buluşmayı farklı koşullarda yapsaydık. Bugün bir proje açılışında, bir hizmet istişaresinde bu görüşmeyi yapıyor olsaydık ama malum adaleti mumla aradığımız günlerden geçiyoruz” diyen Özdemir, Başkan Muhittin Böcek’in 16 gündür haksız şekilde tutuklu olduğunu söyledi.

Dosyada doğrudan Böcek’e isnat edilen bir suçlama olmadığına dikkati çeken Özdemir, “Siyasi bir süreç yaşadığımızı düşünüyoruz. Başkanımızın oradan başı dik, alnı açık bir şekilde çıkacağından biz eminiz. Bu sürede de Antalya'da hizmet bayrağını 1 gün bile yere indirmeden bu görevi tamamlamak ve başkanımıza iade etmek için bizler de görevimizin başındayız” diye konuştu.