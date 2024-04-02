Türkiye İşçi Partisi'nden DEM Parti'ye destek: 'Van halkının yanındayız'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:30

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:30

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) DEM Parti, seçime iki gün kala Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itiraz üzerine Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alındığını açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yaptığı açıklamada söz konusu olaya dair tepki gösterdi. Van’ın halk iradesine saldırı girişimi olduğu ifade edilen açıklamada, “Kayyum politikalarına karşı dayanışma içinde olacağız” denildi.

"HUKUKSUZDUR, GAYRİMEŞRUDUR"

TİP'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Van’da halkın oylarıyla seçilmiş Abdullah Zeydan’a ve Van Büyükşehir Belediyesine yönelik kayyum zihniyetinin bir kez daha halk iradesine saldırıya hazırlandığını gösteren girişimler tümüyle hukuksuzdur, gayrimeşrudur. Bu darbeci politikalar karşısında DEM Parti’nin ve Kürt halkının yanındayız. Van’da ve ülkemizin tamamında halk iradesine karşı darbeye niyetlenen kayyum politikalarına karşı dayanışma içinde olacağız."