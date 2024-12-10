Türkiye, sığınmacılar konusunda ne yapmalı? ‘Savaş bitince koruma rejimi de sonlandırılır’
2011’de başlayan iç savaştan bu yana süren istikrarsızlık döneminde ülkeden kaçan Suriyelilerin ülkelerine dönme durumları gündemde. Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi Başkanı Avukat Onur Özcan Yeniay’a göre, kırılgan gruplar ile alakalı özel çalışma yapılması gerekiyor.
Geçici koruma rejimini kullanma yetkisinin Bakanlar Kurulu’nda olduğunu anımsatan Yeniay, “Bakanlar Kurulu, geçici koruma rejiminin sonlandırıldığı kararını verir ve geri dönüşlerle alakalı takvim belirleyebilir. Böylece hukuk zemininde bir sorun yaşanmaz. Ancak geri gönderme aşamasında insan hakları ihlallerinin olup olmadığının gözlemlenmesi gerekiyor” diye konuştu. Sığınmacıların uluslararası koruma rejiminden de faydalanabileceğini kaydeden Yeniay, “Örneğin LGBTİ+ Suriyeli, geçici koruma rejiminin sonlanması ile Suriye’nin ulusal korumasından da faydalanamayacaksa Türkiye’nin uluslararası korumasından gene faydalanabilir. Savaş bitince koruma rejimi de sonlandırılır” ifadelerini kullandı.
BAKAN’DAN ÖNERGE
Suriyelilerin hukuki statüsünün sona erdiğini belirten CHP’li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergisi verdi. Yerlikaya’ya, “Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşleri için hangi adımlar atılmaktadır” diye sordu.
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