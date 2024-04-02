Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep: Daha çok çabalayacağım

Yayınlanma: 02.04.2024 - 18:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 18:00

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

"BİRÇOK PROJEMİZ VAR"

Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı olan Çelik, "Alım-satım görevlisi olarak fabrikada görev yapıyorum. Kalkım'ın eksiklerini gördüm. Halkın da desteğiyle aday olmaya karar verdim. Bu yolda ekibimle birlikte bağımsız aday olmayı tercih ettik, seçimlere katıldık. Çabalarımızın sonucunda halkımız beni ve ekibimi destekleyerek, bu göreve layık gördü. Biz de üzerimize düşeni yaparak beldemize hak ettiği değeri, hizmeti getireceğiz. Gençliğimin de verdiği enerjiyle daha çok çabalayacağım. Doğal gaz sorunumuz var. Doğal gazı en yakın zamanda beldemize kavuşturacağız. Hastane problemimiz var. 20 yataklı tam teşekküllü hastane yaparak, halkımızın hizmetine sunacağız.

Birçok projemiz var. İlerledikçe eksiklerimizi daha çok göreceğiz ve eksiklikleri gidermek için çabalayacağız. Herkesin gönlünü kazanabilmek için bağımsız aday olmayı tercih ettim. Herkesle birebir konuştum, desteklerini aldım. Sağ olsunlar beni de desteklediler ve başardık, kazandık. Beni destekleyen, desteklemeyen herkese canı gönülden teşekkür ederim" dedi.