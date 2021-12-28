Türkiye'ye sahte pasaportla girmeye çalışan IŞİD'liye gözaltı
Ankar'da, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan, terör örgütü IŞİD üyesi Özbekistan asıllı ve Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. (24) Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri, Kiev'den Esenboğa Havalimanı’na gelen ve T. I. adına düzenlenmiş Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu kullanan yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Yapılan incelemede, yolcunun Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. olduğu ve sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edildi.
B.V.'nin, geçmiş yıllarda Suriye'de IŞİD içinde faaliyet gösterdiği ve bu nedenle hakkında 'G-87' kodu (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı) olduğu belirlendi. Türkiye'ye giriş yasağı bulunan B.V.'nin çantasında ve üzerinde yapılan aramalarda, farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş ülkeler arası seyahat amacıyla kullanılan Covid-19 PCR test sonuçları, pres ve baskı kalitesi yüksek çözünürlükte olan yazıcı ele geçirildi.
IŞİD'İN EYLEM VE İNFAZLARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen B.V.'nin üzerindeki dijital materyaller incelendi. İncelemede, sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, QR kod örnekleri, ülkelere ait damga fotoğrafları, noter ve yeminli mütercim tercüman kaşeli boş evraklar, sahte kira sözleşmeleri, farklı ülkelere ait sahte doğum belgeleri, farklı ülkelere ait vize belgelerine ait fotoğraflar, IŞİD üyesi kişilere ait çok sayıda fotoğraf, video, yine terör örgütünün eylem ve infazlarına ait görüntüler ve örgüte müzahir olarak yayın yapan illegal yayın organlarına ait videolar tespit edildi.
Ayrıca, IŞİD bünyesinde faaliyet gösterdiği ve müzahir şahıslara sahte kimlik sağlıyor olabileceği değerlendirilen B.V., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Memurlar isyan etti
- FETÖ’cü generalin eşi neden cezaevine gönderildi?
- Financial Times'tan TL uyarısı
- Vaka sayısında korkunç artış
- HDP binasına saldırı
- Özer Sencar son anketi açıkladı