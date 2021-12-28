Türkiye'ye sahte pasaportla girmeye çalışan IŞİD'liye gözaltı

28 Aralık 2021 Salı, 14:33

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri, Kiev'den Esenboğa Havalimanı’na gelen ve T. I. adına düzenlenmiş Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu kullanan yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Yapılan incelemede, yolcunun Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. olduğu ve sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edildi.

B.V.'nin, geçmiş yıllarda Suriye'de IŞİD içinde faaliyet gösterdiği ve bu nedenle hakkında 'G-87' kodu (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı) olduğu belirlendi. Türkiye'ye giriş yasağı bulunan B.V.'nin çantasında ve üzerinde yapılan aramalarda, farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş ülkeler arası seyahat amacıyla kullanılan Covid-19 PCR test sonuçları, pres ve baskı kalitesi yüksek çözünürlükte olan yazıcı ele geçirildi.

IŞİD'İN EYLEM VE İNFAZLARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen B.V.'nin üzerindeki dijital materyaller incelendi. İncelemede, sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, QR kod örnekleri, ülkelere ait damga fotoğrafları, noter ve yeminli mütercim tercüman kaşeli boş evraklar, sahte kira sözleşmeleri, farklı ülkelere ait sahte doğum belgeleri, farklı ülkelere ait vize belgelerine ait fotoğraflar, IŞİD üyesi kişilere ait çok sayıda fotoğraf, video, yine terör örgütünün eylem ve infazlarına ait görüntüler ve örgüte müzahir olarak yayın yapan illegal yayın organlarına ait videolar tespit edildi.

Ayrıca, IŞİD bünyesinde faaliyet gösterdiği ve müzahir şahıslara sahte kimlik sağlıyor olabileceği değerlendirilen B.V., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.