Uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı Bilal Erdoğan'ın festival alanı oldu

Yayınlanma: 06.06.2024 - 19:39

Güncelleme: 06.06.2024 - 19:39

Atatürk Havalimanı daha önce de Bilal Erdoğan'ın düzenlediği festivaller için ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl yapılan açılış törenine ise Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.

Açılış töreninde konuşan Bilal Erdoğan 'Kültür Festivali' hakkında ayrıntılar verdi ve dünyanın birçok yerinden katılımcıların olduğunu ifade etti.

DAHA ÖNCE YENİKAPI'DA YAPILIYORDU

Festivalin ikinci ve üçüncü yıllarında Yenikapı Meydanı tercih edilir iken 2019 yılı itibari ile Atatürk Havalimanı tercih edildi. Bu yıl da tercihte değişiklik olmadı.

KÜLLİYE İDDİASI VARDI

Öte yandan geçen hafta CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Zeynel Emre, Atatürk Havalimanı yerleşkesine taşınması planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne ayrılan bölümde bir de külliye inşa edildiği yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşımıştı.

Pandemi döneminde pistine hastane inşa edilen havalimanının millet bahçesine dönüşümü için Nisan 2022’de ihaleye çıkılmış, Mayıs 2022’de de pistte yıkıma başlanmıştı.

İhaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iptal için dava açmıştı.

Havalimanında geçtiğimiz yerel seçimler öncesi AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ‘Büyük İstanbul Mitingi’ düzenlenmişti.