Uğur Dündar'dan 'Sinan Oğan' tepkisi: İlk kutlayanlar HÜDA PAR milletvekilleri olmuştur!
Gazeteci Uğur Dündar, dağılan ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Oğan’ın ikinci turda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemesine ilişkin "Sinan Beyi ilk kutlayanlar HÜDA PAR milletvekilleri olmuştur! Yakışır! Hayırlı yolculuklar!" dedi.
Duayen gazeteci Uğur Dündar, Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs’ta yapılacak 2. turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararına tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Dündar, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Sinan Beyi ilk kutlayanlar HÜDA PAR milletvekilleri olmuştur! Yakışır! Hayırlı yolculuklar!"
Sinan Beyi ilk kutlayanlar HÜDA PAR milletvekilleri olmuştur!..— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) May 22, 2023
Yakışır!
Hayırlı yolculuklar!..
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