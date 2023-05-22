2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sinan Oğan'ın kararı sonrası Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın, 28 Mayıs'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 18:28
Sinan Oğan'ın kararı sonrası Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım
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Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasıyla Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

CEM YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sinan Oğan'ın kararı sosyal medyaya da damga vururken; ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan zamanlaması dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Cem Yılmaz, "Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.


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