Yayındaki tezahürat Hande Fırat'ı zor duruma soktu: 'Öyle mi? tamam...'
Galatasaray taraftarının Taksim'deki şampiyonluk kutlaması esnasında Fenerbahçe aleyhine meydana getirilen sinkaflı tezahürat uzun süre canlı yayına yansıdı. Kutlama görüntüsünün kesilmesiyle ekrana gelen Hande Fırat, gülerken yakalandı. Fırat, "Öyle mi? tamam" diyerek haberi tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Cimbom, Süper Lig'de bitime iki hafta kala Eryaman Stadı'nda şampiyon oldu.
Sarı kırmızılı taraftarlar yurt içinde ve yurt dışında şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı. Özellikle Taksim'de hayli kalabalık bir kutlama yapıldı.
CANLI YAYINDA KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT
Taksim'deki kutlamayı veren CNN Türk'te bir canlı yayın kazası yaşandı. Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe aleyhine yaptığı sinkaflı tezahürat uzun süre duyuldu.
Hande Fırat, kutlamanın kesildiği sırada kendini tutamayıp "Öyle mi? Tamam" diyerek haberi noktaladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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