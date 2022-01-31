Ülke dışına kaçmak isterken: FETÖ şüphelisi eski yarbay yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç., güvenlik güçlerince yakalandı.

DHA
31 Ocak 2022 Pazartesi, 17:03
Ülke dışına kaçmak isterken: FETÖ şüphelisi eski yarbay yakalandı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçleri, İpsala’da 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç.'nin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirledi.

Ekipler, N.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

N.Ç., işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


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