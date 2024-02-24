Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti: 'İhanete geçit yok!'
Adana Ülkü Ocakları, İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçladı. O anlar kamerayla kayıt altına alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve 'başbuğu'
Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, İYİ Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye
Başkan adayı olmuştu.
“İHANETE GEÇİT YOK”
Adana Ülkü Ocakları, Ayyüce Türkeş’in adaylık pankartının
yanına "Adana’da ihanete geçit yok" yazılı pankart astı.
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş’in “Adana’nın hakkı daha
fazlası” yazılı pankartının hemen yanına pankart asan Adana Ülkü Ocakları,
pankartta Alparslan Türkeş’in, "Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar
tayin eder!" sözüne yer verdi.
Öte yandan aynı sözün yer aldığı bir video da paylaşıldı.
AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu Alparslan Türkeş’ in
kızı olan Ayyüce Türkeş 2 Ekim 1977’de Ankara’da doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Türkeş,
yüksek öğrenimini sırasıyla Bilkent Üniversitesi’nde Ekonomi, Bilgi
Üniversitesi’nde MBA alanında tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık
alanında doktora eğitimi aldı.
Türkeş, 2012-2023 yılları arasında ABD’nin finans merkezi
olan New York’ta kariyerine devam etti. 2012 yılında bilgisayar mühendisi
Egemen Taş ile evlenen Türkeş, iki kız çocuğu annesi. Ayyüce Türkeş 2023
seçimlerinde İYİ Parti’den Adana milletvekili seçildi.
Türkeş’in ağabeyi Tuğrul Türkeş de AKP listelerinden Ankara milletvekili olarak seçildi.
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