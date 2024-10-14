Ülkü Ocakları Başkanı Porsche'la düğün konvoyunda: 'Reisler de sever'

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Saltık geçtiğimiz günlerde evlendi. Saltık'ın lüks araçlı çakarlı düğün konvoyu tartışma konusu oldu.

Ülkü Ocakları Başkanı Porsche'la düğün konvoyunda: 'Reisler de sever'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:55

MHP'nin gençlik kolu Ülkü Ocakları'nın Bursa İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, düğün konvoyunu oluşturan lüks araçlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Saltık, düğün salonuna "Reisler de sever" yazılı karton plakalı Porsche marka aracıyla geldi. Konvoyda yer alan diğer gösterişli araçların da çakarlı olduğu görüldü.  

Düğün sonrası çiftin balayı için Dubai’ye gittiği öğrenildi. 


Etiketler: #Ülkü Ocakları #Porsche

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