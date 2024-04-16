Ümit Özat, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, Zafer Partisi’ne katıldı. Özat'ın, Ümit Özdağ'ın başdanışmanlığını yapacağı öğrenildi.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da oyunu Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na verdiğini açıklayan Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu.
Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ümit Özat’la fotoğrafını paylaşarak, “Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir" ifadelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- Beypazarı maden suyunda 'bor' uyarısı
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Uğur Dündar’dan ‘babalık’ iddiasına yanıt!
- Saffet Sancaklı yeniden MHP'de
- 'Cihan abi' formülü konuşuluyor
- Bahçeli haritayı 'unuttu'
- Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor!
- Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri
- 'İpler kopma noktasına geldi'