Ümit Özat, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu

Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, Zafer Partisi’ne katıldı. Özat'ın, Ümit Özdağ'ın başdanışmanlığını yapacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:02
Ümit Özat, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da oyunu Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na verdiğini açıklayan Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ümit Özat’la fotoğrafını paylaşarak, “Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir" ifadelerine yer verdi.


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