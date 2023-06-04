Ümit Özdağ duyurdu: Zafer Partisi'nin acı günü

Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 14:00

Zafer Partisi 28. Dönem Van Milletvekili Adayı Fuat Yavrutürk kalp krizi geçirdi. Yavrutürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖZDAĞ DUYURDU

Acı haberi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter'dan Yavrutürk için bir taziye mesajı paylaşan Özdağ, "Zafer Partisi 28. Dönem Van Milletvekili Adayımız Fuat Yavrutürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine ve baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.