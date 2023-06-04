Ümit Özdağ duyurdu: Zafer Partisi'nin acı günü
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partinin 28. Dönem Van Milletvekili Adayı Fuat Yavrutürk'ün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Özdağ, Yavrutürk için bir taziye mesajı yayımladı.
Zafer Partisi 28. Dönem Van Milletvekili Adayı Fuat Yavrutürk kalp krizi geçirdi. Yavrutürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÖZDAĞ DUYURDU
Acı haberi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Twitter'dan Yavrutürk için bir taziye mesajı paylaşan Özdağ, "Zafer Partisi 28. Dönem Van Milletvekili Adayımız Fuat Yavrutürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine ve baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi 28. Dönem Van Milletvekili Adayımız Fuat Yavrutürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.— Ümit Özdağ (@umitozdag) June 4, 2023
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine ve baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/lwaKqd1ekK
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