Ümit Özdağ 'Süleyman varmış gibi' yumruk attı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da esnafı ziyaret ettiği esnada gördüğü boks makinasında yumruk attı. Görüntülerde Özdağ'ın çevresindekiler kendisine 'Süleyman varmış gibi' dediği duyuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 18:04
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beşiktaş'ta çarşı esnafını ziyaret ettiği esnada boks makinesine yumruk attı.

Özdağ, yumruk atacakken çevredekilerden biri "Süleyman varmış gibi hocam" dedi. Bunun üzerine Özdağ, "Kimin fotoğrafını koyalım buraya?" diye sordu. Görüntülere çevredekilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kast ederek "Süleyman'ın" dediği yansıdı.


Ümit Özdağ Süleyman Soylu yumruk boks makinası

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