Ümit Özdağ 'Süleyman varmış gibi' yumruk attı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da esnafı ziyaret ettiği esnada gördüğü boks makinasında yumruk attı. Görüntülerde Özdağ'ın çevresindekiler kendisine 'Süleyman varmış gibi' dediği duyuldu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beşiktaş'ta çarşı esnafını ziyaret ettiği esnada boks makinesine yumruk attı.
Özdağ, yumruk atacakken çevredekilerden biri "Süleyman varmış gibi hocam" dedi. Bunun üzerine Özdağ, "Kimin fotoğrafını koyalım buraya?" diye sordu. Görüntülere çevredekilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kast ederek "Süleyman'ın" dediği yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Diploma hakkında 'sehven' açıklaması
- YSK'den Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kararı
- 'Sehven' açıklamasının hemen ardından...
- Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Hastane temelinin görüntüleri ortaya çıktı!
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Bilal Erdoğan enerji işine de girdi: Milyonlar akacak