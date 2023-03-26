Ümit Özdağ 'Süleyman varmış gibi' yumruk attı

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 18:04

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 18:04

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beşiktaş'ta çarşı esnafını ziyaret ettiği esnada boks makinesine yumruk attı.

Özdağ, yumruk atacakken çevredekilerden biri "Süleyman varmış gibi hocam" dedi. Bunun üzerine Özdağ, "Kimin fotoğrafını koyalım buraya?" diye sordu. Görüntülere çevredekilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kast ederek "Süleyman'ın" dediği yansıdı.