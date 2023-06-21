Ümit Özdağ, Suriye'ye seyahat kararını ve Kılıçdaroğlu'yla görüşmesini Cumhuriyet TV'de anlattı: 'Herkesle masaya otururuz'

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:12

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:25

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir programda Suriye'ye bir gezi düzenleyeceğini açıklamıştı. Cumhuriyet TV'de konuşan Özdağ, bunun resmi bir gezi olmayacağını ifade etti.

Özdağ, ülkede gözlem yapacaklarını ve daha sonra yurda dönüp izlenimlerini halka aktaracaklarını söyledi.

"HALKLA TEMAS EDECEĞİM"

Gezi heyetinde, Dışişleri eski Bakanı ve Zafer Partisi Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Fikret Bayır ve basından da gazeteci İsmail Saymaz'ın olacağını belirten Özdağ, "Suriye'de hayat büyük ölçüde normalleşti. Türkiye'de ise bazı çevreler Suriye'de savaşın hala devam ettiğini ve Suriyelilerin vatanlarına gönderilmesinin mümkün olmadığı algısını yapıyorlar. Öncelikle bu algıyı kırmak ve durumu yerinde görerek Türk halkına anlatmak amacıyla gidiyorum. Aydınlarla, basın mensuplarıyla bir araya geleceğim ve halkla temas edeceğim. Şam, Halep ve Lazkiye'de temaslarda bulunacağız" şeklinde konuştu.

Gezide Suriye'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geleceklerini aktaran Özdağ, "İzlenimlerimizi araya hiç sansür koymadan aktaracağız. Biz, Suriye'nin de Suriyelilerin de gerçek dostlarıyız. Suriye'nin parçalanmasını veya Suriye topraklarında bir terör devleti oluşmasını ve bu terör devletinin Suriye ve Türkiye'ye sorun yaratmasını istemiyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak, insanları vatanlarına güven içerisinde yollamanın planlarını yaptık, yaşama geçirme mücadelesi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTU?

Özdağ, 19 Haziran günü CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş ardından ortak bir basın açıklaması yapılmıştı.

O görüşmenin ayrıntılarını da Cumhuriyet'e anlatan Özdağ, "Kemal Kılıçdaroğlu ile ana süreçler üzerinde konuştuk. Yerel seçimle ilgili de konuştuk, detaylı bir konuşma değildi. Daha çok genel fotoğrafın çekilmesiydi. Zafer Partisi olarak Türk siyasetini nasıl okuduğumuzu ifade ettik. Yerel seçimler geliyor ama biz Zafer Partisi olarak önümüzdeki 12-18 ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yineleneceğini düşünüyoruz. Bu yöndeki tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

CHP İLE ZAFER PARTİSİ İTTİFAK YAPACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında "Gerekirse 6'lı değil 16'lı masa kuracağım" sözleri dikkat çekmişti. Bu sözler üzerine, yerel seçimlerde CHP ile ittifak olasılığına ilişkin açıklamaları da merak edilen Özdağ, "Biz temelde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı dışında bir pozisyonu temsil ediyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisiyiz ve fikri olarak esnek değiliz. Partimizin yakınından FETÖ ve PKK ile yakın olanlar, Atatürk'ü karalayanlar geçemez. Atatürk için özür dilemeyiz. Biz ilkeler üzerinden hareket ederiz. Kimin bize ne teklif edeceği önemli değil, bu çerçevede bizimle masaya oturmak isteyen herkesle masaya otururuz."

"TÜRK HALKI YANLIŞ SEÇİM YAPTI!"

Sığınmacılar sorununu Türkiye'nin ana gündemi haline geldiğini savunan Özdağ, "Zafer Partisi sığınmacılar meselesini Türk siyasetinin ana gündem maddesi haline getirdi. Herkes sığınmacıların nasıl kalacağını konuşurken biz nasıl geri döneceklerini ve dönmeleri gerektiğini ortaya koyduk. Başta 'Devletler Hukuku'na aykırı dönemezler' diyenler bile şimdi 'Tamam dönecekler ama nasıl dönebilirler' bunu tartışıyor. Biz nasıl geri döneceklerini biliyoruz ve Türk halkından da destek istiyoruz, her geçen gün bu desteğin arttığını görüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerini değerlendiren Özdağ sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Açık yüreklilikle söyleyeyim Türk halkı bu seçimlerde yanlış seçim yapmıştır. Kendisinin ve çocuklarının geleceğini zora sokan bir seçim yapmıştır. Bir an önce Türk halkının ve çocuklarının barış ve birlik içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi kurmanın mücadelesini vermek zorundayız. Diğer siyasi partiler de 'Gerekirse zorla geri dönecekler, Türkiye dünyanın lunaparkı değildir' noktasına gelirlerse sevinç duyarız. Göçler dünyanın her yerinden, Afrika'dan, Orta Doğu'dan devam edecek. Avrupa'da nüfus azalırken Avrupa'ya gitmek isteyenlerin çoğu Türkiye üzerinden geçmeyi deneyecek ve geçemediğinde Türkiye'de kalacak. Bu Türkiye'yi Türkiye olmaktan çıkaracak. Bu bütün partilerin meselesi olmalıdır."