Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye sert sözler: 'Türk devletine ve Türk milletine karşı suç işliyor'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:01

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:07

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık’ı dernek binasında ziyaret etti.

İkili, basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAHÇELİ'YE SERT SÖZLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağırması ile başlayan ve DEM Partili heyetin İmralı'ya gidip Öcalan ile görüştükten sonra Meclis'te grubu olan siyasi partileri ziyaret etmesi ile devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

"DEVLETE VE MİLLETE KARŞI SUÇ İŞLİYOR"

Bir basın mensubunun, Bahçeli'nin grup konuşmasında kullandığı, "Esasen fazilet ve fikir sahibi olmaksızın sığındıkları camiamızda kurnazca kendilerini saklayan, köşe bucak dedikodu yapan, insicam ve irademizi sakatlamanın çabasında olan bu gudubetlerin bir nedenle maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları hepinizin bildiği ve yaşadığı bir gerçektir. Başkalarının atına binenlerin, bize seyislik taslaması utanmazlıktır" ifadelerinin, muhatabının kim olduğuna yönelik sorusuna Özdağ şu şekilde yanıt verdi:

"Bunu Abdullah Öcalan'ı hapishaneden çıkarmak PKK'ya af getirmek için çalışan Devlet Bahçeli'nin kendisinin cevaplaması gerekiyor. Biz konuştuğumuz zaman Devlet Bahçeli gibi dişi karakterli cümlelerle konuşmuyoruz. Açık, net konuşuyoruz. Kimi kastettiğimizi çok açık söylüyoruz. Ortaya laf söylemiyoruz, bundan sonra da söylemeyeceğiz. Devlet Bahçeli, Türk devletine ve Türk milletine karşı suç işlemektedir.

Bu işlediği suçları sağa sola havaya edilmiş küfürlerle bastırması mümkün değildir. Devlet Bahçeli , terörsüz Türkiye diyerek Türkiye'yi bir terör örgütünün önünde diz çöktürmeye çalışmaktadır. Türkiye büyük devlettir, Türk milleti de büyük bir millettir. Bir terör örgütü karşısında ne devletimiz ne milletimiz diz çökmeyecektir."

"SAYIN AKALIN SÖYLÜYOR, İNANDIRICI BİR İDDİA"

Eski İYİ Parti Genel Başkan adaylarından Mehmet Tolga Akalın'ın, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in 31 Mart'ta istifa edeceğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akşener'i arayarak vazgeçirdiğine dair iddialarının sorulması üzerine Özdağ şu yanıtı verdi:

“Bunu o salonda bulunduğunu ifade eden ve İYİ Parti'nin önemli isimlerinden biri olan Sayın Akalın söylüyor. Güçlü bir iddia, önemli bir iddia ve inandırıcı bir iddia. Sadece bunu söylüyorum”