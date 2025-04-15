Ümit Özdağ'dan duruşma tarihine tepki: '2 ay daha tek başına hücrede tutmak adalet değil!'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 07:35

Güncelleme: 15.04.2025 - 07:56

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan davada ilk duruşma tarihinin 11 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün 16. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşma gününü 11 Haziran 2025 tarihine verdi. Önümüzdeki 2 ay tutukluluğum devam edecek. Bir siyasi parti genel başkanını 2,5 ay hapiste tuttuktan sonra bomboş bir iddianame ile önümüzdeki 2 ay daha tek başına hücrede tutmak adalet değildir. Şunu bir kez daha gördük: Ben Ümit Özdağ Öcalan için rehin tutuluyorum. Büyük Türk Milleti Ümit Özdağ senin evladındır ve ancak Allah'a ve sana emanettir."