Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye 'İmralı' tepkisi: 'Öcalan İmralı'dan çıktıktan sonra kırlarda el ele papatya toplayacağını düşünüyor'

Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:24

Güncelleme: 09.01.2025 - 13:45

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidar ortağı MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan İmralı görüşmesine tepki gösterdi. DEM Parti heyetinin terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi sonrası diğer siyasi partilerle başlayan müzakere sürecine ilişkin konuşan Özdağ, "Siz Devlet'in ne olduğunu bilmiyorsunuz" dedi.

Özdağ, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İmralı'da Abdullah Öcalan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olan şahıs görüşüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'deki üç erkin birisidir yasama, yürütme, yargı. Yasama organının başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Numan Kurtulmuş. Onun vekilleri vardır. Parlamentonun başkan vekili bir terör örgütünün lideriyle, ayağına gidip görüşür mü? Bu parlamentonun gitmesi demektir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İmralı'ya gitmesi demektir. Siz 22 seneden beri devleti yönettiğinizi zannediyorsunuz, devletin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yanına daha 3 ay önce terörden dolayı görevden aldığınız, kayyım atadığınız Ahmet Türk'ü takıyorsunuz. Terörü durdurmak için terörden dolayı görevden aldığınız adamdan mı medet umar hale geldiniz? Öcalan'ın yedi maddelik metnini okuyoruz. Bu metin Türkiye'nin bölünmesi talebiyle dolu. Bu metin Türkiye'ye tehditlerle dolu. Bu metin yeni bir devlet kurma talebiyle dolu. Ne diyor? 'Halkların kaderlerini tayini', cümlenin içine yerleştirilmiş. Ne diyor? 'Bahçeli ve Erdoğan tarafından desteklenen yeni paradigmaya ben de destek vermeye ehil durumdayım.' Paradigma, örgüt jargonunda devlet anlamına geliyor. Yeni bir devlet kurulacakmış. Bunu da Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli ve Erdoğan yapacaklarmış. Ama diyor bunu yapmazsanız. Gazze'de olanları, Suriye'de olanları unutmayın diyor. Esasen bir DEM'li milletvekili ve başkan yardımcısının da genel başkan yardımcısının yapmış olduğu açıklamayı unutmadık. Nasıl tehdit edildiğimizi unutmadık” dedi.

"EL ELE PAPATYA TOPLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren Özdağ, “''Yeni Milliyetçi Hareket Partisi, Abdullah Öcalan'ı çıkartma ve PKK'ya af getirmeden sorumlu olduğunu ortaya net bir şekilde koymuştur. Bu politikasıyla Türk milleti ve Türk devletiyle Türkiye'nin menfaatleriyle ters düşmüştür. Kalpleriyle ters düşmüştür. Tarih Devlet Bahçeli'yi ve Devlet Bahçeli ile birlikte hareket eden MHP Genel Merkez kadrolarını çok ağır şekilde yargılayacaktır ve hak ettikleri yere oturtacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi kitlesi, olayları ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının ve çevresinin almış olduğu kararları hayretle izlemekte ve utançla tepki göstermektedir. 'Ne mozaiği ulan' diyen Alparslan Türkeş'ten şimdi teröristlerle dağlarda papatya toplamaya soyunan Devlet Bahçeli'ye gelmiştir. Devlet Bahçeli, Öcalan İmralı'dan çıktıktan sonra el ele papatya toplayacağını kırlarda düşünüyor. Ama bu olmayacak. Çünkü Abdullah Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak'' dedi.