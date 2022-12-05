Ümit Özdağ'dan 'kamyon arkası' sözüne yanıt: 'Birlikte yollayacağız...'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir kamyoncunun aracının arkasına yazdırdığı söze yanıt verdi. Twitter'dan söz konusu sözü paylaşan Özdağ, Suriyeli sığınmacıları kastederek "Hep birlikte yollayacağız kamyoncu kardeşim" dedi.
Türkiye'de sığınmacı sorunu, bu kez 'kamyon arkasına' taşındı. Gaziantep'te bir kamyoncu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin bir mesajı aracının arkasına taşıdı.
Şoförün yazdırdığı yazıda "Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim. Şimdi ise Suriyeliler" ifadeleri yer aldı.
ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ
Zafer Partisi Ümit Özdağ, söz konusu fotoğrafa sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Şoförün yazdırdığı o sözleri Twitter'dan paylaşan Özdağ, "Birlikte yollayacağız sevgili kamyoncu kardeşim" ifadelerini kullandı.
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