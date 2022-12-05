Ümit Özdağ'dan 'kamyon arkası' sözüne yanıt: 'Birlikte yollayacağız...'

05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:54

Türkiye'de sığınmacı sorunu, bu kez 'kamyon arkasına' taşındı. Gaziantep'te bir kamyoncu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin bir mesajı aracının arkasına taşıdı.

Şoförün yazdırdığı yazıda "Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim. Şimdi ise Suriyeliler" ifadeleri yer aldı.



ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Zafer Partisi Ümit Özdağ, söz konusu fotoğrafa sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Şoförün yazdırdığı o sözleri Twitter'dan paylaşan Özdağ, "Birlikte yollayacağız sevgili kamyoncu kardeşim" ifadelerini kullandı.