Ünlü sanatçı Emre Aydın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı
İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine taşlı saldırı yapıldı. Ünlü şarkıcı Emre Aydın, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu için paylaştığı destek mesajında "Ülkenin bir vatandaşı olarak en tepedeki kişilerden çok net ve samimi kınama mesajları beklemek en doğal hakkım çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na dün Erzurum'da yaptığı mitingte bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda yurttaş yaralandı.
Ünlü şarkıcı Emre Aydın, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı yayımladı.
Aydın, paylaşımında şunları yazdı:
"Makul ve ateşi körüklemeyen bir şeyler yazabilmek için bir saattir yazıp yazıp siliyorum.o iki çocuğun gözlerindeki korku her şeyi anlatıyor. bu ülkenin bir vatandaşı olarak en tepedeki kişilerden çok net ve samimi kınama mesajları beklemek en doğal hakkım. çok geçmiş olsun Sn. Ekrem İmamoğlu"
makul ve ateşi körüklemeyen bir şeyler yazabilmek için bir saattir yazıp yazıp siliyorum.o iki çocuğun gözlerindeki korku her şeyi anlatıyor.bu ülkenin bir vatandaşı olarak en tepedeki kişilerden çok net ve samimi kınama mesajları beklemek en doğal hakkım.— emre aydın (@emreaydin) May 7, 2023
çok geçmiş olsun sn.…
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