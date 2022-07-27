Üst mahkeme, yerelin kararını bozdu: Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili karar ne anlama geliyor?

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:29

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP); AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Marmara Üniversitesi diplomasında belirsizlik olduğunu iddia ederek üniversitede bulunması gereken yükseköğretim diplomasının, üniversite sicil dosyasının, transkript belgesinin, öğrenim süresinin kendileriyle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

Marmara Üniversitesi ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK), HKP’nin başvurusunu “kişisel veri olduğu” gerekçesiyle reddetti.

HKP avukatları BEDK'nin verdiği kararın iptali istemiyle Ankara 14. Daire Mahkemesi'ne iptal davası açtı.14 Daire Mahkemesi, "davaya konu olan işlemle, davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmaması” gerekçesiyle “ehliyet yönünden” davayı reddetti.

ÜST MAHKEME YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Bunun ardından HKP avukatları kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, 30 Haziran 2022’de Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin kararını oybirliğiyle kaldırdı ve yeniden karar verilmek üzere mahkemeye gönderdi.

"FETÖ HAKİMLERİ GİBİ YARGILANMAKTAN KORKUYORLAR"

HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina konuya ilişkin Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.

Akbina, "Örneğin; Sedat Peker'in yedinci videosunda bahsettiği uyuşturucu ticareti ile ilgili soruşturma açıldı. Bunlar önemli şeyler. FETÖ hakimleri gibi yargılanırız korkusu sarmaya başladı. Yaklaşık 450'den fazla suç duyurumuz var" ifadelerine yer verdi.

Akbina'nın açıklamaları şu şekilde: